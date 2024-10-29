Американский ведущий отказался брать интервью у Харрис

Ведущий подкаст-шоу рассказал, что команда Харрис хотела, чтобы он снимал интервью на территории вице-президента, а не в своей студии, и чтобы их беседа длилась всего час.
«Они предложили [провести интервью] во вторник, но мне пришлось бы ехать к ней, а они хотели отснять только час. Я твердо убежден, что лучший способ сделать это — в студии в Остине», — заявил Роган в своем аккаунте в социальной сети Х (бывш. Twitter), добавив, что штаб Харрис «не отказался от участия в подкасте».
Заявление Рогана последовало после того, как оппонент Харрис от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп дал ему трехчасовое интервью в его студии в прошлую пятницу. Отмечается, что с момента выхода данное интервью набрало более 37 млн просмотров на YouTube.
В ходе разговора с Трампом ведущий подтвердил продолжение переговоров с Харрис об интервью на его платформе, однако не стал уточнять подробности. Трамп, в свою очередь, высмеял способность вице-президента дать трехчасовое интервью (стандартная длительность шоу Рогана. — Ред.).
«Вы можете представить себе Камалу на этом шоу? Если бы она сделала такое интервью, а я надеюсь, что она это сделает, это будет провал. Она будет лежать на полу. В коматозном состоянии. Приговаривая: “Вызовите медиков”, — заявил Трамп.
Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские СМИ отказываются поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента США, потому что из-за антироссийских сюжетов загнали себя в тупик. Дипломат подчеркнула, что всегда интересовалась, на каком основании американские СМИ были верны каким-либо кандидатам. Она задалась вопросом, почему в США не считают подобное ангажированной журналистикой и прямым влиянием на аудиторию.
25 октября газета The Washington Post объявила, что не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты на выборах в США. По подсчетам радиостанции NPR, с тех пор издание потеряло более 200 тыс. цифровых подписок. Следом за WP о выборе нейтральной позиции в отношении кандидатов объявила еще одна крупная американская газета — USA Today.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.