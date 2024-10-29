Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские СМИ отказываются поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента США, потому что из-за антироссийских сюжетов загнали себя в тупик. Дипломат подчеркнула, что всегда интересовалась, на каком основании американские СМИ были верны каким-либо кандидатам. Она задалась вопросом, почему в США не считают подобное ангажированной журналистикой и прямым влиянием на аудиторию.