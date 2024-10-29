МИД Беларуси и РФ обсудили вопросы взаимоотношений с ЕС

Там отметили, что сегодня в Минске прошли очередные белорусско-российские межмидовские консультации по вопросам общеевропейской безопасности. Беларусь на переговорах представлял замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич, Россию — заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Там также отметили, что Минск и Москва подтвердили союзнический характер отношений между двумя странами.
Кроме этого, Беларусь и Россия условились о продолжении тесной координации действий в рамках ОБСЕ, в том числе в преддверии 31-го заседания СМИД ОБСЕ на Мальте, добавили в МИД.