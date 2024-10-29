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МИД Беларуси и РФ обсудили вопросы взаимоотношений с ЕС

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Беларусь и Россия подтвердили союзнический характер отношений и обсудили взаимодействие с европейскими региональными структурами накануне заседания министров иностранных дел ОБСЕ, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что сегодня в Минске прошли очередные белорусско-российские межмидовские консультации по вопросам общеевропейской безопасности. Беларусь на переговорах представлял замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич, Россию — заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«В ходе консультаций состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества Беларуси и России в рамках ОБСЕ, отношений с Европейским Союзом, другими европейскими региональными организациями», — рассказали в МИД.

Там также отметили, что Минск и Москва подтвердили союзнический характер отношений между двумя странами.

Кроме этого, Беларусь и Россия условились о продолжении тесной координации действий в рамках ОБСЕ, в том числе в преддверии 31-го заседания СМИД ОБСЕ на Мальте, добавили в МИД.

ЕС