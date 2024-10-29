Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Помимо этого, в соответствии с госпрограммой вооружения, РВСН будут планомерно переводить на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны.