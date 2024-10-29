Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

По словам Путина, была проведена очередная тренировка стратегических сил ядерного сдерживания.
Он отметил, что будут отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.
Путин отметил, что использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны.
Глава государства подчеркнул, что это принципиальная позиция Москвы.
Но при этом именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности РФ, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.
Помимо этого, в соответствии с госпрограммой вооружения, РВСН будут планомерно переводить на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны.