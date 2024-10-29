Олбани
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Российский лидер Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает РИА Новостии.

По словам Путина, была проведена очередная тренировка стратегических сил ядерного сдерживания.

Он отметил, что будут отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

Путин отметил, что использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны.

Глава государства подчеркнул, что это принципиальная позиция Москвы.

Но при этом именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности РФ, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.

Помимо этого, в соответствии с госпрограммой вооружения, РВСН будут планомерно переводить на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны.

Путин Владимир