Минобороны РФ показало кадры тренировки стратегических сил сдерживания

На видеозаписях, распространенных военным ведомством, можно наблюдать пуск межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Булава», а также взлет стратегических ракетоносцев Ту-95МС.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке, пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» выполнены из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и из Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег».