Минобороны РФ показало кадры тренировки стратегических сил сдерживания

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке, пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» выполнены из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и из Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег».