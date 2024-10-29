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Минобороны РФ показало кадры тренировки стратегических сил сдерживания

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ показало кадры проведения тренировки стратегических сил сдерживания.

На видеозаписях, распространенных военным ведомством, можно наблюдать пуск межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Булава», а также взлет стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке, пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» выполнены из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и из Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег».