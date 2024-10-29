«Протесты наемников Запада в Грузии были ожидаемы. Это не демонстрации грузинского народа, как их пытаются подать. А протесты тех, кого нанял Запад и давно, чтобы сделать из Грузии антироссийский плацдарм. Эти акции, по крайней мере пока, не увенчались никаким успехом. Связано это с тем, что в грузинском народе растет уверенность в том, что лучше с соседями, в особенности с Россией, иметь нормальные и взаимовыгодные отношения, чем идти на обострения ради интересов заокеанских политических кругов», — уверен сенатор.