Орбан поздравил Грузию с тем, что она не стала «второй Украиной»

В заключение Орбан предупредил Кобахидзе, что споры в Европе по поводу результатов выборов продолжатся. По его словам, такие споры возникают всегда, когда побеждают консервативные партии. «Такова европейская политика — если побеждают либералы, они говорят, что это демократично, а если побеждают консерваторы, то это не так», — добавил он.