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Орбан поздравил Грузию с тем, что она не стала «второй Украиной»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан время визита в Тбилиси во вторник заявил, что выборы в Грузии, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», были свободными и демократическими, и поздравил своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Reuters, правящая партия «Грузинская мечта» и ЦИК Грузии заявили, что состоявшиеся в субботу парламентские выборы были свободными и справедливыми, в то время как западные страны призвали к проведению расследования после сообщений о нарушениях при голосовании.

Я ознакомился с оценками международных организаций и вижу, что, несмотря на всю критику, никто не осмелился усомниться в том, что эти выборы были честными и демократическими.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Венгрия, которая с 1 июля 2024 года председательствует в Европейском совете, возмутила других членов ЕС и НАТО своей решимостью поддержать результаты субботних выборов.

«Мы осуждаем преждевременный визит премьер-министра Орбана в Грузию. Орбан не говорит от имени ЕС», следует из вчерашнего совместного заявления группы из 13 министров иностранных дел ЕС.

Reuters напоминает, что Орбан не впервые становится возмутителем спокойствия в Европе. В июле, в начале председательства Венгрии в Европейском совете, он отправился в Москву и Пекин с «миссией мира» без согласования со своими партнерами по ЕС.

Венгерский премьер заявил, что поддерживает Грузию на ее пути к вступлению в ЕС, добавив, что результатом выборов стал «проевропейский выбор».

Венгрия была горячим сторонником Грузии на пути к европейской интеграции и сыграла особую роль в получении Грузией статуса кандидата. За это я хотел бы лично поблагодарить Виктора Орбана.

Ираклий Кобахидзе
премьер-министр Грузии

Орбан также поздравил правящую грузинскую партию с тем, что она не позволила Грузии стать «второй Украиной», пишет Politico.

«Я также хочу поздравить грузинское правительство с тем, что, проводя проевропейскую политику, вы не позволили стать второй Украиной. Мы высоко ценим приверженность премьер-министра этой идее, и я уверен, что Грузия будет хорошо подготовлена для вступления в ЕС к концу этого десятилетия», — подытожил Орбан.

Грузия получила статус кандидата в декабре прошлого года, но позднее ЕС заявил, что ее заявка заморожена из-за, по словам Брюсселя, авторитарных тенденций «Грузинской мечты».

На пресс-конференции венгерский премьер повторил предвыборный тезис «Грузинской мечты» о том, что западные страны пытаются втянуть Грузию в военный конфликт на Украине. Правящая партия Грузии позиционирует себя как гарант мира, предупреждая, что оппозиционные партии являются марионетками так называемой глобальной партии войны.

В заключение Орбан предупредил Кобахидзе, что споры в Европе по поводу результатов выборов продолжатся. По его словам, такие споры возникают всегда, когда побеждают консервативные партии. «Такова европейская политика — если побеждают либералы, они говорят, что это демократично, а если побеждают консерваторы, то это не так», — добавил он.

ЕС