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Юрий Шалабаев введет новый формат общения с нижегородцами

Ему хочется «более реального общения с жителями».

Новый формат общения с жителями Нижнего Новгорода планирует ввести мэр города Юрий Шалабаев. Об этом он сообщил на встрече с журналистами 29 октября.

Он уточнил, что имеются ввиду не соцсети.

«Хочется более реального общения», — отметил градоначальник.

Юрий Шалабаев также заявил, что не будет делать оперативные совещания в городской администрации открытыми для журналистов.

«Секретных вопросов там нет, но по поводу открытости поезд уже ушел», — подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев выступил за продление проекта «Новый городовой».