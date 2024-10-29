Юрий Шалабаев введет новый формат общения с нижегородцами

Новый формат общения с жителями Нижнего Новгорода планирует ввести мэр города Юрий Шалабаев. Об этом он сообщил на встрече с журналистами 29 октября.
Он уточнил, что имеются ввиду не соцсети.
«Хочется более реального общения», — отметил градоначальник.
Юрий Шалабаев также заявил, что не будет делать оперативные совещания в городской администрации открытыми для журналистов.
«Секретных вопросов там нет, но по поводу открытости поезд уже ушел», — подчеркнул глава города.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев выступил за продление проекта «Новый городовой».