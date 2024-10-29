Россия ввела санкции против Австралии и Новой Зеландии

В «стоп-листе» упомянуты австралийские военные, бизнесмены и топ-менеджеры местных компаний, военные, чиновники и журналисты, которые, по мнению ведомства, формируют «антироссийскую повестку дня». По аналогичным причинам санкции введены против девяти человек из Новой Зеландии, среди них командующий ВМС Эндрю Браун и несколько заместителей министра обороны страны.