Россия ввела санкции против Австралии и Новой Зеландии

МИД России ввел санкции против 131 австралийца и бессрочно закрыл им въезд в Россию.
В «стоп-листе» упомянуты австралийские военные, бизнесмены и топ-менеджеры местных компаний, военные, чиновники и журналисты, которые, по мнению ведомства, формируют «антироссийскую повестку дня». По аналогичным причинам санкции введены против девяти человек из Новой Зеландии, среди них командующий ВМС Эндрю Браун и несколько заместителей министра обороны страны.
Среди австралийцев, попавших в список, офицеры Военно-морских сил Австралии, научные сотрудники учебных заведений, сотрудники, в том числе топ-менеджеры, компаний Electro Optic Systems, Micro-X, HighCom, Ferra Australia, Sentinel Boats, министр по делам исправительных учреждений штата Новый Южный Уэльс Крейг Читтик, мэр регионального совета Гладстона Мэтт Бернетт, глава городского совета Большого Бендиго штата Виктория Андреа Меткалф, журналист ABC Люсия Стайн, ведущая Sky News Эрин Молан.
«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского “стоп-листа” будет продолжена», — подчеркнули в ведомстве.
После начала военной операции России на территории Украины Австралия ввела ограничения в отношении более чем тысячи российских граждан и компаний. Последний пакет антироссийских санкций Канберра приняла в мае. Под санкции тогда попали, в частности, ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт».
Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что из-за ограничений Россия потеряла $50−52 млрд, а инициаторы введения санкций лишились до $100 млрд.