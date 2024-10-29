В ПСРМ сообщили о ситуации на зарубежных участках для голосования на выборах в Молдове

Об этом заявила член исполкома Партии социалистов (ПСРМ) Ольга Чеботарь на брифинге, посвященном выводам политформирования и международных наблюдателей о ситуации на избирательных участках за рубежом.
Чеботарь указала, что первые в этом году за рубежом было открыто 234 пункта для голосования, тогда как на парламентских выборах в 2021-м их было 150, а на президентских в 2020 году — 139. При этом она выразила удивление тем, что на более чем 30 избирательных участках, проголосовало очень мало людей. К примеру, в Инсбруке (Австрия) проголосовало 62 избирателя, хотя выделено было 5000 бюллетеней; в Белфасте (Ирландия) проголосовали 113 человек, а выделено 5008 бюллетеней.
«Я согласна с тем, что каждый голос имеет значение, но мы видим, как используются двойные стандарты при организации участков в разных странах, прежде всего в России. Наша страна не располагает таким бюджетом, чтобы позволить себе открывать избирательные участки на 10−60 избирателей».
Она отметила, что правительство не смогло обеспечить необходимые условия для избирательных участков. Многие из них располагались в неподготовленных помещениях, в них не было сейфов, были картонные урны вместо стандартных урн для голосования, многие бюллетени хранились дома у глав канцелярии, а это в основном не работники посольств, а представители диаспоры.
По словам Чеботарь, на сайте ЦИК также до сих пор не опубликованы сканированные протоколы с зарубежных участков, хотя документы, составленные внутри страны, уже представлены.
Отдельно Ольга Чеботарь отметила проблему открытия избирательных участков в России. Она напомнила, что, по решению ЦИК, должны были организовать пять участков, однако было открыто всего два. Это решение МИД является политическим, дискриминационным, демонстрирующим двойные стандарты, подчеркнула представитель руководства ПСРМ.
Также она прокомментировала голосование по почте, которое проходило в этом году впервые в тестовом режиме. Чеботарь указала на то, что предвыборная акция, организованная всего за полгода до выборов, проводилась только в шести странах, отобранных по неизвестным критериям.
«Проголосовало по почте около двух тысяч человек, на это было потрачено 20 миллионов леев. Можем ли мы, самая бедная страна в Европе, позволить себе такую роскошь?», — задалась вопросом Чеботарь.
Выборы президента Молдовы прошли 20 октября. На пост претендовали 11 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Майя Санду. Кроме нее, в гонке за кресло президента участвовали бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновски, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
По итогам обработки всех 2219 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала действующий глава государства Майя Санду — 42,45% (656 354), на втором месте — экс-генпрокурор Александр Стояногло с 25,98% (401 726). Указанные кандидаты встретятся во втором туре, который состоится в воскресенье, 3 ноября.