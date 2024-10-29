В ПСРМ сообщили о ситуации на зарубежных участках для голосования на выборах в Молдове

Чеботарь указала, что первые в этом году за рубежом было открыто 234 пункта для голосования, тогда как на парламентских выборах в 2021-м их было 150, а на президентских в 2020 году — 139. При этом она выразила удивление тем, что на более чем 30 избирательных участках, проголосовало очень мало людей. К примеру, в Инсбруке (Австрия) проголосовало 62 избирателя, хотя выделено было 5000 бюллетеней; в Белфасте (Ирландия) проголосовали 113 человек, а выделено 5008 бюллетеней.