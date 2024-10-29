Акима города Сарани сняли с должности за срыв запуска отопительного сезона

«Распоряжением акима Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобожден от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе. Временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов, работавший заместителем акима города Сарани», — сообщили в областном акимате.
Отметим, должность акима города Сарани Еркин Баулыков занимал с 21 сентября 2023 года.
Исполняющий обязанности градоначальника Кайрешов Максат Сейполлаевич родился 23 августа 1994 года. В 2017 году он окончил Финансовую академию по специальности бакалавр финансов.
Трудовой стаж:
С 2017 года по 2019 год работал на должностях инспектора и эксперта в Управлении политики развития финансового сектора Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2019 года по 2020 год — главный эксперт Управления межрегионального сотрудничества Департамента анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2020 по 2021 год — главный эксперт Управления разработки и мониторинга региональных документов Департамент анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2021 года по 2023 год занимал должность руководителя управления регуляторной политики Департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 1 ноября 2023 года был назначен заместителем акима города Сарани.