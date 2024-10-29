В гордуме Екатеринбурга раскритиковали Солнечный за отсутствие парковок

Как сообщил юрист и представитель жителей микрорайона Руслан Камалетдинов, часть парковок в микрорайоне являются платными и ограждены шлагбаумами, что является неудобным для жителей. По его словам, прокуратура по результатам прокурорской проверки планирует обратиться в суд с иском об изъятии земельных участков, на которых находятся парковки. Госпожа Ивачева отметила, что в микрорайоне «происходят физические столкновения», в частности, жители ломают шлагбаумы на въезде на платные парковки, а неправильно припаркованным автомобилям прокалывают колеса. По ее словам, все проблемы с парковками в районе — «дело рук одной частной компании».