Politico: подсчет голосов на выборах в США может занять несколько дней

«В 2024 году бюллетени подсчитают быстрее, чем в 2020 году, но все равно всем следует быть готовыми к ожиданию в течение ночи, а то и нескольких дней», — отмечает издание. «По сравнению с периодом пандемии, меньше людей будут голосовать по почте, а в некоторых штатах изменили законы с целью ускорения подсчета. Но самый важный фактор, определяющий, как скоро американцы узнают, кто победил, будет неподконтролен сотрудникам избирательных комиссий — это перевес голосов у победителя в ключевых штатах», — подчеркивается в статье.