Economist рассказал о рисках продолжения военной помощи Украине для США

США больше не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков, пишет журнал The Economist со ссылкой на источник, осведомленный об американском содействии Киеву.
«Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно. У нас больше нет ничего, чтобы дать им, не пойдя на серьезные риски в других местах», — сказал он.
Украина испытывает проблемы из-за постоянного снижения численности и качества Вооруженных сил, подразделения недоукомплектованы, измотаны и несут тяжелые потери, что ведет к борьбе «за выживание, а не за победу», пишет издание со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.
Решить проблему не помог и закон об ужесточении правил мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года, пишет издание: в украинские подразделения, за исключением нескольких бригад, с трудом набирают достаточное количество новобранцев, поскольку молодежь не хочет идти на фронт.
Американские, европейские и украинские чиновники в беседе с изданием выразили опасения, что Украина «достигнет своего предела» раньше России. Хотя официальные лица, такие, как глава Пентагона Ллойд Остин, публично заявляют об уверенности в победе Киева, военные стратеги ведомства, в отличие от начала 2023 года, сосредоточились на «предотвращении поражения» Украины, утверждает журнал.
«В данный момент мы все больше и больше думаем о том, как Украина может выжить», — сказал изданию сотрудник Пентагона, ответственный за военное планирование.
США — крупнейший поставщик военной помощи Украине. С начала военных действий в 2022 году Вашингтон выделил Киеву военную помощь более чем на $64 млрд. Россия осуждает военную помощь Украине со стороны Запада и настаивает, что это не изменит исход конфликта.
О том, что у Пентагона возник дефицит оружия для Украины, в сентябре писал CNN со ссылкой на собеседников из Пентагона. По данным канала, Вашингтон по этой причине отложил новые поставки.
The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на экспертов и военных, что на фронте для Украины начались трудности из-за нехватки новобранцев. По их словам, хотя изначально после ужесточения мобилизации число рекрутов утроилось, впоследствии оно снизилось так, что людей перестало хватать «даже для обороны». Обычно обороняющимся требуется меньше войск, чем наступающим, отмечало издание.
«Следующие несколько месяцев — это возможность для нас подтвердить, что Украина может оставаться на поле боя в течение следующих нескольких лет», — говорил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен на пресс-конференции 19 октября в Риге. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что страна «не хочет затягивать войну» из-за больших потерь.
В июне российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций. После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».