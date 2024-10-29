Die Welt назвала пять причин поражения Украины в конфликте с Россией

Ранее в этот день стало известно, что власти США больше не могут оказывать военную помощь Украине в прежних объемах без принятия на себя серьезных рисков. Отмечается, что западные чиновники и командиры ВСУ всё больше сомневаются в ее способностях сдерживать российское наступление — украинские подразделения недоукомплектованы, перегружены и измотаны большими потерями.