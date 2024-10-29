Рассуждая о «плане победы» Зеленского, газета указывает, что Запад отвергает все его требования и оказывает «сильное сопротивление» из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта. К тому же, неоднократно делались заявления, что от главы киевского режима ожидают более реалистичных идей.
«Военной поддержки, оказываемой Западом, достаточно для того, чтобы Украина выжила. Но ее слишком мало для защиты критически важной инфраструктуры или даже для возобновления наступления на фронте», — пишет газета, говоря о нехватке оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Упоминается также и то, что российская армия превосходит по численности украинскую. Около 450 000 военнослужащих сражаются на Украине и около 800 000 скрываются от мобилизации.
Среди причин, по которым Россия имеет больший успех, газета также выделила удачную коалицию президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что благодаря высоким доходам от продажи энергоносителей у российской стороны есть все возможности для ведения боевых действий.
Еще одна причина, которая упоминается в статье, — это сокращение западной поддержки. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке США должны направлять помощь также и Израилю. Ко всему прочему, вера в победу Украины сильно слабеет.
Ранее в этот день стало известно, что власти США больше не могут оказывать военную помощь Украине в прежних объемах без принятия на себя серьезных рисков. Отмечается, что западные чиновники и командиры ВСУ всё больше сомневаются в ее способностях сдерживать российское наступление — украинские подразделения недоукомплектованы, перегружены и измотаны большими потерями.
2 октября журнал The Daily Beast сообщил, что военные ВСУ пожаловались на усталость. По словам одного из бойцов ВСУ, многие военные находятся на передовой с февраля 2022 года. Также он рассказал о сложностях с получением отпусков: некоторым дают отдохнуть только полтора месяца, а кто-то не получает отпуска совсем.23 июля генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко заявил, что армия испытывает катастрофическую нехватку военнослужащих, при этом армейское командование отказывается отправлять своим военным подкрепление.
Еще в марте газета Politico писала, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в рядах вооруженных сил. Власти страны не могут найти решение данной проблемы на фоне того, что множество украинцев пытаются уклониться от военной службы, добавило издание.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.