Песков оценил планы вологодских властей продавать алкоголь 2 часа в сутки

«Это прерогатива региональных властей», — сказал он.
В Вологодской области готовят законопроект, по которому в будничные дни продавать алкоголь можно будет только два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Если его примут, то ограничительные меры начнут действовать с 1 марта 2025 года. При этом в выходные и праздничные дни приобрести алкоголь в магазинах можно будет в привычное время — с 8:00 до 23:00.
Такое решение связано с тем, что в регионе наблюдается высокий уровень смертности из-за употребления спиртных напитков, объяснил вологодский губернатор Георгий Филимонов. По его словам, 71% всех смертей в регионе связан именно с чрезмерным употреблением алкоголя.