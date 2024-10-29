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Песков оценил планы вологодских властей продавать алкоголь 2 часа в сутки

Введение запрета на продажу алкоголя в Вологодской области с исключением на два часа в сутки по будням является исключительным правом местных властей, заявил телеграм-каналу SHOT пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Это прерогатива региональных властей», — сказал он.

В Вологодской области готовят законопроект, по которому в будничные дни продавать алкоголь можно будет только два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Если его примут, то ограничительные меры начнут действовать с 1 марта 2025 года. При этом в выходные и праздничные дни приобрести алкоголь в магазинах можно будет в привычное время — с 8:00 до 23:00.

Такое решение связано с тем, что в регионе наблюдается высокий уровень смертности из-за употребления спиртных напитков, объяснил вологодский губернатор Георгий Филимонов. По его словам, 71% всех смертей в регионе связан именно с чрезмерным употреблением алкоголя.

Песков Дмитрий