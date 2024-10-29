Песков оценил планы вологодских властей продавать алкоголь 2 часа в сутки

В Вологодской области готовят законопроект, по которому в будничные дни продавать алкоголь можно будет только два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Если его примут, то ограничительные меры начнут действовать с 1 марта 2025 года. При этом в выходные и праздничные дни приобрести алкоголь в магазинах можно будет в привычное время — с 8:00 до 23:00.