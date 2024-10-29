Последние зарубежные новости за 29 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Die Welt назвала пять причин поражения Украины в конфликте с Россией
Украина терпит неудачи в конфликте с Россией из-за провального «плана победы» президента Зеленского и нехватки оружия и личного состава. Запад отвергает его требования из-за опасений эскалации конфликта и ожидает более реалистичных предложений.
WSJ узнала о дефиците ракет для ПВО у американских военных
У американских военных заканчиваются ракеты для противовоздушной обороны из-за их интенсивного использования на Ближнем Востоке, где они применяются против атак Ирана и его союзников.
NYT: Зеленский в пакете о «неядерном сдерживании» просил ракеты «Томагавк»
По информации издания, в рамках «пакета неядерного сдерживания» в «плане победы» Владимира Зеленского содержалась просьба о передаче Украине ракет «Томагавк». Эта просьба, как указывают американские чиновники, считается невыполнимой.
Bloomberg узнал о соглашении Тайваня и США по покупке БПЛА
Тайвань и США подписали соглашение о покупке до 1 тыс. ударных дронов для сдерживания Китая. Контракты с американскими компаниями AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. могут быть заключены в ближайшие дни.
WP рассказала, как лесополосы стали жизненно важны в боях на Украине
Лесополосы, созданные в советское время для защиты почвы, стали важными объектами для российских и украинских войск. Они предоставляют укрытие от беспилотников и пространство для строительства бункеров и дорог.