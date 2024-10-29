Госдума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом

Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет 7 лет лишения свободы. Однако, по словам Володина, как правило, преступники либо не получают реальных сроков, либо проводят за решеткой не более года. Так, в 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до года.