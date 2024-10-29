Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 29 октября 2024 года

«Хезболла» избрала нового лидера
Новым генсеком «Хезболлы» стал Наим Касем, ранее занимавший пост первого заместителя.
В Израиле назвали назначение нового лидера «Хезболлы» временным
Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал назначение Наима Касема генсеком «Хезболлы» временным и заявил, что «обратный отсчет начался».
Иран намерен увеличить расходы на военные нужды на 200%
Иран запланировал увеличение военного бюджета на 200% в новом проекте на 1404 год (начнется 20 марта 2025 г.), чтобы усилить оборонную мощь, сообщила представитель иранского кабмина Фатеме Мохаджерани. Прямую трансляцию вел телеканал IRIB. В бюджете на 1403 год (с 20 марта 2024 г.) парламент Ирана утвердил €1,8 млрд на военные расходы.
ООН: с начала военной операции Израиля Ливан покинули более 440 тыс. человек
С конца сентября из Ливана выехали по меньшей мере 440 тыс. беженцев из-за военной операции Израиля против «Хезболлы», сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Ливане. Около 440 тыс. человек пересекли границу с Сирией, еще 22 тыс. прибыли в Ирак.
Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что запрет Израилем деятельности БАПОР приведет к «разрушительным последствиям» для миллионов палестинцев, зависящих от ее помощи.