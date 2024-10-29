Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 29 октября 2024 года

Иран запланировал увеличение военного бюджета на 200% в новом проекте на 1404 год (начнется 20 марта 2025 г.), чтобы усилить оборонную мощь, сообщила представитель иранского кабмина Фатеме Мохаджерани. Прямую трансляцию вел телеканал IRIB. В бюджете на 1403 год (с 20 марта 2024 г.) парламент Ирана утвердил €1,8 млрд на военные расходы.