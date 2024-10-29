Пентагон признал, что помощь Украине ставит под угрозу американскую армию

Министерство обороны США столкнулось с вызовами в вопросах увеличения производства запасов боеприпасов и его обслуживания, говорится в плане Пентагона по реализации Национальной стратегии в сфере военно-промышленного комплекса, опубликованном на сайте ведомства.
«Материальная поддержка Украины со стороны США продемонстрировала вызовы, связанные с обслуживанием, восстановлением и увеличением производства американских боеприпасов. Неспособность поддерживать и, потенциально, увеличивать запасы ставит под угрозу боевые возможности и боеготовность сил», — говорится в докладе.
Ведомству необходимо наращивание мощностей для обеспечения достаточного производства новых высокотехнологичных боеприпасов, также сказано в документе.
Сухопутные войска США «проводят широкий спектр работ по модернизации и увеличению производства на своих арсеналах и складах», предполагается, что эти усилия позволят значительно нарастить будущий потенциал, эффективность и возможности как в производстве боеприпасов, так и в техническом обслуживании, говорится в докладе.
О том, что у Пентагона возник дефицит оружия для Украины, в сентябре писал CNN со ссылкой на собеседников из Пентагона. По данным канала, Вашингтон по этой причине отложил новые поставки.
The Economist 29 октября сообщил со ссылкой на источник, осведомленный об американском содействии Киеву, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков.
«Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно. У нас больше нет ничего, чтобы дать им, не пойдя на серьезные риски в других местах», — сказал он изданию.
США — крупнейший поставщик военной помощи Украине. С начала военных действий в 2022 году Вашингтон выделил Киеву военную помощь более чем на $64 млрд. Россия осуждает военную помощь Украине со стороны Запада и настаивает, что она не изменит исход конфликта.