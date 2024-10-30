Беспрозванных: «Мы не должны забывать, что находимся в условиях санкций»

По его словам, «есть проблематика, связанная с транспортной логистикой, ряд других вопросов», которые обсуждались в прогнозе социально-экономического развития регионе и «учитывались при рассмотрении бюджета». «При этом, конечно, мы не должны забывать, что находимся в условиях санкций, И те же самые транспортно-логистические вопросы сдерживают развитие наших предприятий, а значит, мы должны оказывать всестороннюю поддержку их развитию и учитывать это в своей работе», — сообщил Беспрозванных.