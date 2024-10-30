Глава района Волгоградской области пошла на второй срок

Как сообщили V102.RU в администрации района, сегодня, 29 октября, на этот пост она была избрана единогласно по итогам конкурса по отбору кандидатур депутатами районной думы. По этому случаю в Николаевске прошла торжественная церемония вступления в должность избранной главы, поздравить которую приехали депутаты и чиновники из облдумы и администрации региона.