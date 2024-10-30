Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава района Волгоградской области пошла на второй срок

Анжелика Гребенникова во второй раз стала главой Николаевского района Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в администрации района, сегодня, 29 октября, на этот пост она была избрана единогласно по итогам конкурса по отбору кандидатур депутатами районной думы. По этому случаю в Николаевске прошла торжественная церемония вступления в должность избранной главы, поздравить которую приехали депутаты и чиновники из облдумы и администрации региона.

Напомним, впервые Анжелика Гребенникова стала главой района по итогам аналогичного конкурса в 2019 году. Руководитель муниципалитета раньше работала учителем русского и английского языка, а в администрации района трудится с 2005 года. Десять лет, до 2019 года, она являлась заместителем главы Николаевского района.