Байден счел необходимым расследовать нарушения на выборах в Грузии

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает необходимым расследовать нарушения, которые якобы имели место на парламентских выборах в Грузии. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
«Мы призываем власти Грузии провести прозрачное расследование всех нарушений в ходе выборов, отменить законы, в том числе так называемый “О прозрачности иностранного влияния”, которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений, и начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами Грузии о восстановлении честности выборов», — говорится в тексте.
Байден утверждает, что на прошедших парламентских выборах якобы имели место случаи злоупотребления административными ресурсами, запугивания и принуждения избирателей. Он также полагает, что грузинское законодательство, в частности, упомянутый закон «О прозрачности иностранного влияния», якобы ограничивает основные свободы.
Президент США также отметил, что Вашингтон продолжит «поддерживать суверенитет, территориальную целостности и евроатлантические устремления» Грузии.