Байден счел необходимым расследовать нарушения на выборах в Грузии

«Мы призываем власти Грузии провести прозрачное расследование всех нарушений в ходе выборов, отменить законы, в том числе так называемый “О прозрачности иностранного влияния”, которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений, и начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами Грузии о восстановлении честности выборов», — говорится в тексте.