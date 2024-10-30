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Глава МИД Польши: Варшава не считает необходимым высылку посла РФ Андреева

Польские власти решили закрыть генеральное консульство России в городе Познань.

Источник: Аргументы и факты

Официальная Варшава прокомментировала ситуацию вокруг нахождения в стране российского посла Сергея Андреева. Позицию властей страны озвучил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире радиостанции Radio Zet.

По его словам, Польша не видит необходимости в высылке из страны российского дипломата.

«Я не вижу поводов для этого в настоящий момент», — указал Сикорский.

Он напомнил о ситуации, которая произошла 22 октября. Тогда польские власти решили закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причиной назывались некие «диверсии», которые якобы пыталась проводить РФ.