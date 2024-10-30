Львовский суд привлек Зеленского к делу по иску с жалобой на введенные им санкции

Уточняется, что активы клиентов были заблокированы из-за санкций против компании. Один из клиентов подал иск против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с требованием признать противоправной бездеятельность комиссии в ситуации с утратой клиентами доступа к активам. Истец потребовал от комиссии разработать и направить на рассмотрение Зеленского проект изменений в указ о санкциях против компании. Эти изменения должны обеспечить возможность для клиентов снова распоряжаться своими активами.