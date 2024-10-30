Львовский суд привлек Зеленского к делу по иску с жалобой на введенные им санкции

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Львовский окружной административный суд принял решение привлечь Владимира Зеленского к делу по иску клиента инвестиционной компании «Фридом финанс Украина», подпавшей под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на постановление суда.
Уточняется, что активы клиентов были заблокированы из-за санкций против компании. Один из клиентов подал иск против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с требованием признать противоправной бездеятельность комиссии в ситуации с утратой клиентами доступа к активам. Истец потребовал от комиссии разработать и направить на рассмотрение Зеленского проект изменений в указ о санкциях против компании. Эти изменения должны обеспечить возможность для клиентов снова распоряжаться своими активами.
Истец также попросил суд привлечь к делу Зеленского, как третью сторону. По его мнению, это даст возможность выслушать «от этого нового участника дела» соображения о предложениях комиссии по восстановлению прав инвесторов. Суд с этим ходатайством согласился и принял решение приобщить Зеленского к делу.
Украинские власти ввели санкции против «Фридом финанс Украина» в октябре 2022 года. По данным «Экономической правды», счета в компании были открыты у 12,7 тыс. украинцев. Под санкции также подпал основатель «Фридом финанс» Тимур Турлов.
Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совбез принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против РФ.