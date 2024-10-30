FT: Украина и РФ ведут секретные переговоры о прекращении ударов по энергетике

Четыре украинских чиновника сообщили FT, что Киев и Москва пришли к «молчаливому соглашению» прошлой осенью не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В результате Россия той зимой воздержалась от масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, подобных тем, которые она проводила в 2022—2023 годах, сообщили два украинских чиновника и человек в Вашингтоне, знакомый с ситуацией. По их словам, это соглашение должно было проложить путь к официальной сделке. Однако в феврале и марте этого года Киев возобновил атаки беспилотников на российские нефтяные объекты, стремясь усилить давление на Москву после провалившегося контрнаступления 2023 года. Несмотря на предупреждение Белого дома прекратить удары, Киев продолжал действовать, а Москва посчитала, что негласное соглашение было нарушено, сообщили источники, знакомые с ситуацией.