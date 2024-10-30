«Приоритеты расставлены»: Порошенко позавидовал одной детали в России

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, внесенный правительством. К ключевым приоритетам в этот период отнесено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. На реализацию национальных проектов предусмотрено 5,765 триллиона рублей в 2025 году, 6,302 триллиона в 2026 году, 6,356 триллиона в 2027 году.