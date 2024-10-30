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«Приоритеты расставлены»: Порошенко позавидовал одной детали в России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются, в то время как Россия стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону. Об этом он заявил во время выступления на заседании Верховной рады.

Источник: © РИА Новости

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — заявил он, заметив, что оборонные расходы России достигли примерно 142 миллиардов долларов.

Экс-президент раскритиковал украинское правительство за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров, заявив, что оборона должна быть единственным приоритетом.

«Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры, увеличение финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, силовики, коррупционный кэшбек с покупкой голосов избирателей…» — пожаловался Порошенко.

Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. По данным исследования, проведенного компанией «Украинская социологическая платформа, почти 90% жителей Украины считают, что уровень коррупции в стране вырос с 2022 года. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием “Украинская правда” в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, внесенный правительством. К ключевым приоритетам в этот период отнесено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. На реализацию национальных проектов предусмотрено 5,765 триллиона рублей в 2025 году, 6,302 триллиона в 2026 году, 6,356 триллиона в 2027 году.