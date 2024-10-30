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Эксперт назвал лучшего для России кандидата в президенты США

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Камала Харрис является наиболее предпочтительным для РФ кандидатом в президенты США, так как ею будут управлять несколько противоборствующих вашингтонских группировок, поделился мнением с РИА Новости главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Источник: Reuters

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

«Наилучший вариант для нас — это Камала Харрис, поскольку ею, как и Байденом, будут управлять. Делать это будут госсекретарь, советник и так далее. А это, как всегда, несколько группировок. Гораздо лучше иметь дело с несколькими группировками, которые грызутся друг с другом за финансовую выгоду, чем с одним человеком, который может сам принимать решения», — сказал Дрозденко.

Как поясняет эксперт, этот «вашингтонский консенсус» выгоден для РФ потому, что он нестабилен и не способен принимать жесткие и четкие решения.

Дрозденко в этой связи напомнил, как Дональд Трамп в свой предыдущий срок пытался «осушить вашингтонское болото». «Это сделать теоретически невозможно. Это город, в котором фактически живут одни чиновники. И эти чиновники управляют страной, не президент. Вспомните, как Трамп пришел к власти со словами “Мы будем дружить с Россией”. И что? Как правильно сказал Владимир Путин, Трамп ввел санкции против России больше всех», — рассуждает эксперт.

Трамп Дональд