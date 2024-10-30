Эксперт назвал лучшего для России кандидата в президенты США

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
«Наилучший вариант для нас — это Камала Харрис, поскольку ею, как и Байденом, будут управлять. Делать это будут госсекретарь, советник и так далее. А это, как всегда, несколько группировок. Гораздо лучше иметь дело с несколькими группировками, которые грызутся друг с другом за финансовую выгоду, чем с одним человеком, который может сам принимать решения», — сказал Дрозденко.
Как поясняет эксперт, этот «вашингтонский консенсус» выгоден для РФ потому, что он нестабилен и не способен принимать жесткие и четкие решения.
Дрозденко в этой связи напомнил, как Дональд Трамп в свой предыдущий срок пытался «осушить вашингтонское болото». «Это сделать теоретически невозможно. Это город, в котором фактически живут одни чиновники. И эти чиновники управляют страной, не президент. Вспомните, как Трамп пришел к власти со словами “Мы будем дружить с Россией”. И что? Как правильно сказал Владимир Путин, Трамп ввел санкции против России больше всех», — рассуждает эксперт.