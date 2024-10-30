Эксперт назвал лучшего для России кандидата в президенты США

«Наилучший вариант для нас — это Камала Харрис, поскольку ею, как и Байденом, будут управлять. Делать это будут госсекретарь, советник и так далее. А это, как всегда, несколько группировок. Гораздо лучше иметь дело с несколькими группировками, которые грызутся друг с другом за финансовую выгоду, чем с одним человеком, который может сам принимать решения», — сказал Дрозденко.