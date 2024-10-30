Харрис провела митинг на месте выступления Трампа перед штурмом Капитолия

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис провела финальное крупное предвыборное мероприятие в парке «Эллипс» в Вашингтоне, где выступал ее конкурент республиканец Дональд Трамп перед штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
По данным предвыборного штаба Харрис, послушать ее последнее обращение к сторонникам в преддверии выборов пришли более 75 тыс. человек.
Значительная часть выступления действующего вице-президента США была посвящена критике Трампа. «Послушайте, все мы знаем, кто такой Дональд Трамп. Это человек, который почти четыре года назад стоял на этом же самом месте и послал вооруженную толпу в Капитолий США, чтобы отменить вердикт, вынесенный народом на свободных и честных выборах, которые он проиграл», — сказала она. Харрис утверждала, что республиканец в случае победы будет решать свои собственные проблемы, а не проблемы американского народа.
«Это не тот кандидат, который сделает вашу жизнь лучше. Это неуравновешенный человек, одержимый жаждой мести, снедаемый обидой и стремящийся к бесконтрольной власти», — считает демократ.
Харрис в своей речи ни разу не упомянула Россию или Украину, однако один раз упомянула российского президента Владимира Путина.
6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера.
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября.