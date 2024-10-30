Харрис провела митинг на месте выступления Трампа перед штурмом Капитолия

Значительная часть выступления действующего вице-президента США была посвящена критике Трампа. «Послушайте, все мы знаем, кто такой Дональд Трамп. Это человек, который почти четыре года назад стоял на этом же самом месте и послал вооруженную толпу в Капитолий США, чтобы отменить вердикт, вынесенный народом на свободных и честных выборах, которые он проиграл», — сказала она. Харрис утверждала, что республиканец в случае победы будет решать свои собственные проблемы, а не проблемы американского народа.