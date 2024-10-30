В Узбекистане вновь планируется ввести плату за школьные учебники

Как указано в документе, эта плата вводится для активного привлечения родителей в процесс обеспечения учебными материалами, мотивируя их ответственнее относиться к сохранности и уходу за книгами.
На данный момент один комплект учебников и рабочих тетрадей обходится государству в среднем в 450−500 тысяч сумов. Из них примерно 100−150 тысяч сумов выделяется на рабочие тетради. Планируется, что родители будут оплачивать около 80 тысяч сумов за комплект — то есть всего лишь 16−18% от его реальной стоимости.
Собранные средства, общая сумма которых, по расчетам, составит 376,6 миллиарда сумов ежегодно, будут направляться на частичное покрытие расходов по печати и распространению рабочих тетрадей среди учеников.
Властями подчеркивается, что отказ от полной бесплатной аренды учебников в пользу частичного финансирования повысит ответственность родителей. Полное финансирование учебных материалов за счёт Государственного бюджета привело к тому, что у многих родителей и учеников возникло небрежное отношение к сохранности учебников, что повлияло на их состояние и срок службы. Теперь же плата за аренду станет, по мнению правительства, мотивацией более бережного использования учебных материалов.
Система платной аренды учебников не нова для Узбекистана — она была впервые введена в начале 2000-х годов в рамках проекта Азиатского банка развития. Однако в 2022 году, когда арендная плата за учебники значительно возросла, общественность остро отреагировала на это, требуя отмены платы. Ситуация достигла такого уровня, что президент лично поручил принять безотлагательные меры для организации бесплатной аренды, что и было выполнено.
Таким образом, новая инициатива может вызвать повторную волну обсуждений и недовольства, особенно в условиях, когда общество привыкло к бесплатному предоставлению учебников.