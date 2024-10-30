В Узбекистане вновь планируется ввести плату за школьные учебники

На данный момент один комплект учебников и рабочих тетрадей обходится государству в среднем в 450−500 тысяч сумов. Из них примерно 100−150 тысяч сумов выделяется на рабочие тетради. Планируется, что родители будут оплачивать около 80 тысяч сумов за комплект — то есть всего лишь 16−18% от его реальной стоимости.