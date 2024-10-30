АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Казахстан вошел в тройку лидеров по количеству компаний в Узбекистане.
Согласно данным Агентства статистики при президенте Узбекистана, первое место по числу предприятий занимает Россия, Казахстан на втором месте.
Замыкает тройку лидеров Таджикистан. Самую меньшую долю в стране занимают молдавские компании.
Места и данные распределились следующим образом:
- Россия: совместные предприятия — 947, иностранные предприятия — 2079;
- Казахстан: совместные предприятия — 292, иностранные предприятия — 794;
- Таджикистан: совместные предприятия — 89, иностранные предприятия — 226;
- Кыргызстан: совместные предприятия — 83, иностранные предприятия — 211;
- Азербайджан: совместные предприятия — 57, иностранные предприятия — 193;
- Беларусь: совместные предприятия — 66, иностранные предприятия — 166;
- Армения: СП — 15, иностранное предприятие — 34;
- Молдова: СП — 8, иностранные предприятия — 18.
Всего в Узбекистане количество действующих предприятий и организаций с участием иностранных инвестиций составило 14 901, из них 4 244 — совместные предприятия и 10 657 — иностранные предприятия.