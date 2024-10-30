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Казахстан вошел в тройку лидеров по количеству компаний в Узбекистане

Республика занимает второе место.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Казахстан вошел в тройку лидеров по количеству компаний в Узбекистане.

Согласно данным Агентства статистики при президенте Узбекистана, первое место по числу предприятий занимает Россия, Казахстан на втором месте.

Замыкает тройку лидеров Таджикистан. Самую меньшую долю в стране занимают молдавские компании.

Места и данные распределились следующим образом:

  • Россия: совместные предприятия — 947, иностранные предприятия — 2079;
  • Казахстан: совместные предприятия — 292, иностранные предприятия — 794;
  • Таджикистан: совместные предприятия — 89, иностранные предприятия — 226;
  • Кыргызстан: совместные предприятия — 83, иностранные предприятия — 211;
  • Азербайджан: совместные предприятия — 57, иностранные предприятия — 193;
  • Беларусь: совместные предприятия — 66, иностранные предприятия — 166;
  • Армения: СП — 15, иностранное предприятие — 34;
  • Молдова: СП — 8, иностранные предприятия — 18.

Всего в Узбекистане количество действующих предприятий и организаций с участием иностранных инвестиций составило 14 901, из них 4 244 — совместные предприятия и 10 657 — иностранные предприятия.