Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в среду в Минске

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества пройдет в среду в Минске, передает Sputnik.
Планируется, что постпреды подведут итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, а также наметят задачи по реализации достигнутых договоренностей и принятых документов.
Кроме того, на заседании будет обсуждаться выполнение Дорожной карты по реализации инициатив в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.
Ожидается, что на встрече будет рассмотрен ход выполнения Плана мероприятий на 2023−2025 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией.