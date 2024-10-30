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Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в среду в Минске

На очередном заседании в Исполкоме СНГ планируется рассмотреть ряд вопросов относительно сотрудничества в рамках Содружества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества пройдет в среду в Минске, передает Sputnik.

Планируется, что постпреды подведут итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, а также наметят задачи по реализации достигнутых договоренностей и принятых документов.

Кроме того, на заседании будет обсуждаться выполнение Дорожной карты по реализации инициатив в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.

Ожидается, что на встрече будет рассмотрен ход выполнения Плана мероприятий на 2023−2025 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

СНГ