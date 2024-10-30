Правительство России спишет долги по бюджетным кредитам для Башкортостана

Так, часть задолженности спишут Башкортостану, Коми, Карелии, Хакасии, Татарстану, Чувашии, Удмуртии, Алтайскому, Краснодарскому, Забайкальскому, Пермскому, Ставропольскому краям, а также Курской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Калининградской, Волгоградской, Калужской, Московской, Новосибирсков, Томской, Пензенской, Тульской и Ярославской областям. 27 сентября кабинет министров России освободил регионы от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая списывается в 2025 году.