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Правительство России спишет долги по бюджетным кредитам для Башкортостана

В правительство России утвердили планы по списанию задолженности по кредитам для 25 регионов. Всего долги спишут на сумму 25,9 млрд рублей.

Источник: Reuters

Так, часть задолженности спишут Башкортостану, Коми, Карелии, Хакасии, Татарстану, Чувашии, Удмуртии, Алтайскому, Краснодарскому, Забайкальскому, Пермскому, Ставропольскому краям, а также Курской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Калининградской, Волгоградской, Калужской, Московской, Новосибирсков, Томской, Пензенской, Тульской и Ярославской областям. 27 сентября кабинет министров России освободил регионы от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая списывается в 2025 году.

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