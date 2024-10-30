Швейцария исключила выделение кредита Киеву за счет активов России

Весной в SECO сообщали, что на территории страны находятся российские активы на около 7,24 млрд швейцарских франков (более $8,32 млрд). По состоянию на август там были заблокированы активы на 7,1 млрд швейцарских франков (более $8,16 млрд), а также 17 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.