Швейцария исключила выделение кредита Киеву за счет активов России

Швейцария не может выделить Украине кредит за счет доходов от заблокированных активов России, поскольку у нее нет непредвиденных прибылей от них, заявил ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики страны (SECO) Фабиан Майенфиш.
«Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется, поскольку активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств», — пояснил Майенфиш.
Весной в SECO сообщали, что на территории страны находятся российские активы на около 7,24 млрд швейцарских франков (более $8,32 млрд). По состоянию на август там были заблокированы активы на 7,1 млрд швейцарских франков (более $8,16 млрд), а также 17 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.
В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит на $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от заблокированных российских активов.
В октябре ЕС объявил о выделении кредита Киеву до €35 млрд за счет прибыли от активов, он рассчитан на 45 лет. Средства, как ожидается, поступят Украине до конца этого года.
Затем президент США Джо Байден решил предоставить Украине кредит, который будут погашаться за счет доходов от российских активов. Как писала Financial Times, речь идет о сумме до $20 млрд.
Если Запад начнет использовать доходы от замороженных активов России, то Москва ответит зеркально, заявил глава Минфина Антон Силуанов. В России есть заблокированные средства недружественных компаний, напомнил министр. Любые попытки изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными, предупреждал президент Владимир Путин.