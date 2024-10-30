Отец Ассанжа ответил на критику его визита на саммит БРИКС в России

«Знаете, в Австралии у нас есть привилегия решать, с кем мы будем дружить. И так уж получилось, что мне нравится Российская Федерация. И мне нравится русская культура. И я тяготею к ней. Это я могу делать свободно», — прокомментировал Шиптон возможную критику, а свой адрес из-за посещения России.
Австралийский активист также полюбопытствовал, зачем кому-то критиковать его из-за того, что он «поехал посмотреть на половину населения Земли и 56 триллионов экономической активности».
«И при этом мне говорят “сиди лучше дома” или “о, тебе не стоило ехать”. Это же абсурд», — подытожил Шиптон.
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