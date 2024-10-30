Отец Ассанжа ответил на критику его визита на саммит БРИКС в России

«Знаете, в Австралии у нас есть привилегия решать, с кем мы будем дружить. И так уж получилось, что мне нравится Российская Федерация. И мне нравится русская культура. И я тяготею к ней. Это я могу делать свободно», — прокомментировал Шиптон возможную критику, а свой адрес из-за посещения России.