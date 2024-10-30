Приморские депутаты просят Госдуму ускориться

Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко подчеркнул, что регион неоднократно поднимал вопрос рационального использования лесных ресурсов, выступая за ужесточение контроля и улучшение правовых механизмов в этой сфере. В числе инициатив парламента Приморья была предложена идея о включении кедрового ореха в список стратегически важных ресурсов, незаконный вывоз которых карается уголовной ответственностью. Это предложение было реализовано в августе 2023 года, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.