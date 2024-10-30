Приморские депутаты просят Госдуму ускориться

Одобренный Госдумой в первом чтении 25 июля законопроект предлагает внести ряд изменений в Лесной кодекс РФ, которые предоставят регионам право самостоятельно определять места, сроки и объемы сбора кедрового ореха для личных нужд граждан. Также уточняются правила проведения аукционов на аренду лесных участков для заготовки дикоросов, участвовать в которых смогут только предприниматели с перерабатывающей инфраструктурой.
Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко подчеркнул, что регион неоднократно поднимал вопрос рационального использования лесных ресурсов, выступая за ужесточение контроля и улучшение правовых механизмов в этой сфере. В числе инициатив парламента Приморья была предложена идея о включении кедрового ореха в список стратегически важных ресурсов, незаконный вывоз которых карается уголовной ответственностью. Это предложение было реализовано в августе 2023 года, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Андрейченко отметил, что в условиях несанкционированного сбора кедрового ореха объемы заготовки нередко сопоставимы с промышленными, что приводит к истощению кормовой базы диких животных и нарушению экологического баланса. Вследствие этого снижается численность редких видов, таких как амурский тигр и дальневосточный леопард. По его словам, урегулирование ситуации на уровне региона невозможно из-за недостатка полномочий, и принятие предложенных поправок поможет устранить эти пробелы в законодательстве.
Законодательное собрание Приморского края обратилось к депутатам Государственной Думы с просьбой оперативно рассмотреть законопроект № 446965−8 во втором и третьем чтениях. По мнению приморских законодателей, принятие поправок будет способствовать созданию условий для развития новых предприятий по переработке пищевых лесных ресурсов и укреплению экологической безопасности региона.