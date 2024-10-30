«Начало конца»: на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского

«Помимо США, мы видим, что на сцене вновь появился генерал Залужный, которого уволили и сослали послом в Великобританию. Он открыто говорит, в том числе в интервью, что Украине действительно придется пойти на территориальные уступки, чтобы все закончить», — предположил аналитик.