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«Начало конца»: на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При Владимире Зеленском мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит, но если к власти в США придет Дональд Трамп, то главе киевского режима будут искать замену, чтобы начать переговоры. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Источник: Reuters

«Если президентом станет Дональд Трамп, то это ознаменует для нее начало конца: от Зеленского постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров», — сказал он.

Отвечая на вопрос том, кто может предпринять попытку смещения Зеленского, эксперт предположил, что инициатива может исходить как от американской, так и от украинской стороны.

«Помимо США, мы видим, что на сцене вновь появился генерал Залужный, которого уволили и сослали послом в Великобританию. Он открыто говорит, в том числе в интервью, что Украине действительно придется пойти на территориальные уступки, чтобы все закончить», — предположил аналитик.

Джонсон отметил, что США поддерживают конфликт на Украине исключительно из экономической выгоды, а не из-за убеждений в справедливости.

«Если Россия победит, они потеряют катастрофические средства. Именно западные деньги подпитывают конфликт, и в этом смысле колоссальное влияние имеют именно американские интересы: среди членов правительства, Пентагона, ЦРУ», — резюмировал эксперт.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.