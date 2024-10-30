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МИД Беларуси и России обсудили вопросы взаимоотношений с Евросоюзом и ОБСЕ

Беларусь и Россия условились продолжать тесную координацию в рамках ОБСЕ.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси и России обсудили вопросы взаимоотношений с Европейским союзом и ОБСЕ. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В сообщении сказано, что 29 октября в Минске прошли очередные белорусско-российские российские межмидовские консультации по вопросам, касающимся общеевропейской безопасности. Делегацию Беларуси на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, а делегацию России — заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

В пресс-службе отметили, что во время консультаций состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с сотрудничеством Беларуси и России в ОБСЕ. Также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом, другими европейскими региональными организациями.

В МИД обратили внимание на то, что стороны подтвердили союзнический характер отношений Беларуси и России. Кроме того, они условились продолжать тесную координацию действий в рамках ОБСЕ, в том числе в преддверии 31-го заседания СМИД ОБСЕ, которое состоится на Мальте.

Ранее МИД сказал об участии ОБСЕ в конференции по безопасности в Минске.

Тем временем глава ЦИК сказал, будут ли наблюдатели ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси.