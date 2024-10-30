МИД Беларуси и России обсудили вопросы взаимоотношений с Евросоюзом и ОБСЕ

В МИД обратили внимание на то, что стороны подтвердили союзнический характер отношений Беларуси и России. Кроме того, они условились продолжать тесную координацию действий в рамках ОБСЕ, в том числе в преддверии 31-го заседания СМИД ОБСЕ, которое состоится на Мальте.