МИД Беларуси и России обсудили вопросы взаимоотношений с Евросоюзом и ОБСЕ

В сообщении сказано, что 29 октября в Минске прошли очередные белорусско-российские российские межмидовские консультации по вопросам, касающимся общеевропейской безопасности. Делегацию Беларуси на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, а делегацию России — заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
В пресс-службе отметили, что во время консультаций состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с сотрудничеством Беларуси и России в ОБСЕ. Также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом, другими европейскими региональными организациями.
В МИД обратили внимание на то, что стороны подтвердили союзнический характер отношений Беларуси и России. Кроме того, они условились продолжать тесную координацию действий в рамках ОБСЕ, в том числе в преддверии 31-го заседания СМИД ОБСЕ, которое состоится на Мальте.
Ранее МИД сказал об участии ОБСЕ в конференции по безопасности в Минске.
Тем временем глава ЦИК сказал, будут ли наблюдатели ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси.