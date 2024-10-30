Путин освободил россиян от НДФЛ

Для тех, кто оформил или оформит жилищный кредит до конца текущего года, закреплено освобождение от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Как сообщается, таким образом власти намерены вернуть людям часть средств, потраченных на кредиты на строительство или покупку дома, квартиры, комнаты или доли, а также земельных участков под индивидуальное строительство.
При этом у налогоплательщика должно быть подтвержденное налоговой инспекцией право на имущественный вычет по жилью. Документ по отмене НДФЛ размещен на портале правовых актов.
Уточняется, что кредитный договор должен быть оформлен не позднее 31 декабря 2024 года. Кроме того, в ближайшее время планируется закрепить инициативу по отмене НДФЛ для граждан с низкими доходами.
Тех россиян, у которых семейные доходы за последние три месяца на душу населения не превышают прожиточного минимума в соответствующем регионе, могут освободить от уплаты. Как уточняет «Коммерсант», целью этого власти называют сокращение экономического неравенства.