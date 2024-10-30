NYT узнала, как США на украинском опыте готовятся к войне с Китаем

«Большая и неповоротливая» армия США, воевавшая в последние десятилетия лишь с малыми державами, вынуждена трансформироваться на фоне потенциальной войны с Китаем, в том числе используя опыт российско-украинского конфликта, пишет The New York Times (NYT).
Как отмечает газета, такая война, даже без использования ядерного оружия, будет вестись на земле, на море, в воздухе и в космосе. При этом, с большой вероятностью, в конфликт могут быть вовлечены другие крупные державы, а армия США понесет потери гораздо большие, «чем в самых смертоносных конфликтах Америки».
NYT напоминает, что в отличии от Талибана (запрещенная в России террористическая организация) и других группировок на Ближнем Востоке Китай практически не будет уступать США в средствах вооружения и спутниковой разведки.
Так, чтобы проверить способность армии быстро развертываться и вести боевые действия, в том числе на островах Тихого океана, солдаты 25-й пехотной дивизии вместе с японскими, австралийскими, индонезийскими и другими союзными войсками на недавних учениях отрабатывали спуск по веревкам в ущелья в джунглях, а затем совершали подъемы по влажной местности, нагруженные снаряжением. В районе Гавайских островов экипажи армейских транспортных кораблей отрабатывали различные способы выгрузки военной техники и войск, а недалеко от побережья Оаху солдаты обучались маскировать многоцелевые пункты управления и контроля, оснащенного компьютерными станциями.
В то же время из 854 десантников, тренировавшихся высадке на Аляске, успешно приземлиться смогли лишь 492. NYT отмечает, что у некоторых транспортных самолетов C-17 возникли проблемы с дверями, некоторые парашютисты не смогли совершать приземление в положенное время, а некоторые — вывихнули лодыжки или получили черепно-мозговые травмы. У одного рекрута парашют и вовсе не раскрылся. «Падение рядового второго класса Эрика Партиды с высоты 1200 футов также стало суровой проверкой реальности, поскольку армия США и сотни тысяч ее молодых мужчин и женщин вынуждены трансформироваться для потенциальной войны с Китаем», — подчеркивает газета.
Хотя Тайвань имеет собственную оборону, опрошенные изданием военные эксперты отмечают, что остров вряд ли выстоит без вмешательства США. «Я считаю, что успешное вторжение Китая на Тайвань вызовет огромный резонанс во всем регионе. Китай, скорее всего, станет доминирующей военной силой в регионе, а не Соединенные Штаты, и это вызовет ряд последствий второго и третьего порядка», — сказал отставной военный советник, автор нескольких военных книг Сет Джонс.
Например, продолжает эксперт, тихоокеанские союзники США могут потерять веру в «сдерживающий фактор Вашингтона» и попытаться заключить соглашения о безопасности с Китаем. В то же время Япония и Южная Корея могут присоединиться к ядерному клубу, чтобы защитить себя от Китая.
Бывший начальник инженерных войск США генерал Роберт Ван Антверп в разговоре с NYT отметил, что при вторжении на Тайвань Китай, скорее всего, будет использовать легкие десантные суда. И хотя воздушные десантные силы, вероятно, попытаются захватить инфраструктурные объекты, в конечном итоге нет надежного способа взять под контроль такой большой остров, как Тайвань, без размещения на земле войск, отмечает военный.
Официальные лица США говорят, что Китай уже работает над этим — в частности, перепрофилирует гражданские паромы для перевозки войск и техники через пролив, и строит плавучие пирсы. В то же время, как заявляет Пентагон, США уже перебросили свыше 100 тыс. военнослужащих в Тихоокеанский регион, хотя основные военные базы страны расположены все еще слишком далеко от Тайваня.
Как пишет NYT, в своих учениях американские военные активно задействуют опыт российско-украинского конфликта, в частности, касательно применения малых диверсионных групп и использования средств связи. Кроме этого, военные учатся быстро рассредотачиваться на местах, разделяясь на малых пехотных машинах, а затем одновременно собираясь для атаки на потенциального противника.