NYT узнала, как США на украинском опыте готовятся к войне с Китаем

В то же время из 854 десантников, тренировавшихся высадке на Аляске, успешно приземлиться смогли лишь 492. NYT отмечает, что у некоторых транспортных самолетов C-17 возникли проблемы с дверями, некоторые парашютисты не смогли совершать приземление в положенное время, а некоторые — вывихнули лодыжки или получили черепно-мозговые травмы. У одного рекрута парашют и вовсе не раскрылся. «Падение рядового второго класса Эрика Партиды с высоты 1200 футов также стало суровой проверкой реальности, поскольку армия США и сотни тысяч ее молодых мужчин и женщин вынуждены трансформироваться для потенциальной войны с Китаем», — подчеркивает газета.