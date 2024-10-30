В Бухаре стартовал проект по созданию административного центра на окраине города. Почему Ташкенту стоит присмотреться к этому опыту

Согласно проекту, здесь планируется возвести здания областного и городского хокимиятов, прокуратуры области, различных управлений и государственных учреждений, а также коммерческие банки, торгово-развлекательный центр, современную интернет-библиотеку, спортивные и оздоровительные объекты, офисы, специализированную школу, скверы, кафе и фонтаны.
Самое важное, что все эти объекты будут вынесены на окраину города, что позволит разгрузить трафик в центральных районах. Этот опыт может быть полезен и Ташкенту, где значительная часть транспортных заторов создаётся сотрудниками госучреждений.
Зачем выносить министерства и ведомства за пределы столицы?
Перенос административных центров за пределы крупных городов, в частности столиц, является мировым трендом, и у этого есть несколько причин. Во-первых, это помогает разгрузить столицу и снизить нагрузку на транспортную и социальную инфраструктуру. В случае Бухары создание отдельного центра для госучреждений позволит избежать транспортного коллапса в историческом центре, где здания администрации часто расположены среди плотной городской застройки.
Во-вторых, такой перенос способствует развитию регионов. Когда ведомства и административные центры находятся в регионах, это стимулирует развитие инфраструктуры, создаёт рабочие места и повышает деловую активность. Бухара, обладая богатым культурным и историческим наследием, давно нуждается в подобном проекте, который поддержит её статус и улучшит условия для жизни и работы местных жителей.
А как обстоят дела в Ташкенте?
Идея переноса республиканских исполнительных органов из Ташкента в Новый Ташкент обсуждается уже давно и вызывает немало вопросов. Ранее сообщалось, что здания республиканских министерств и ведомств в столице планируется продать, а вырученные средства направить на строительство административных объектов в новом городе. Это позволило бы создать новый административный центр, оставив Ташкенту больше пространства для культурных и общественных нужд. Однако до сих пор нет подробной информации о том, какие именно ведомства будут перенесены и когда начнётся реализация этой идеи.
Отсутствие конкретных решений по проекту Нового Ташкента вызывает вопросы. Возможно, задержка связана с необходимостью разработки финансово устойчивого плана и согласования всех деталей между министерствами. Тем временем, такие регионы, как Бухара, уже предпринимают шаги в этом направлении, демонстрируя, что перенос административных центров может быть полезен для развития городов и региона в целом.