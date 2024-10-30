В Бухаре стартовал проект по созданию административного центра на окраине города. Почему Ташкенту стоит присмотреться к этому опыту

Идея переноса республиканских исполнительных органов из Ташкента в Новый Ташкент обсуждается уже давно и вызывает немало вопросов. Ранее сообщалось, что здания республиканских министерств и ведомств в столице планируется продать, а вырученные средства направить на строительство административных объектов в новом городе. Это позволило бы создать новый административный центр, оставив Ташкенту больше пространства для культурных и общественных нужд. Однако до сих пор нет подробной информации о том, какие именно ведомства будут перенесены и когда начнётся реализация этой идеи.