Над регионами России за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Военная операция, день 980-й

над Курской, четыре — над Смоленской, по три — над Орловской и Брянской областями, один — над Белгородской. По данным Financial Times, Россия и Украина ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам. В столичном аэропорту Шереметьево на 40 минут вводили план «Ковер», ограничивающий вылет и прилет самолетов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.