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Над регионами России за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Военная операция, день 980-й

над Курской, четыре — над Смоленской, по три — над Орловской и Брянской областями, один — над Белгородской. По данным Financial Times, Россия и Украина ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам. В столичном аэропорту Шереметьево на 40 минут вводили план «Ковер», ограничивающий вылет и прилет самолетов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:33.

08:30 ТАСС со ссылкой на МО передал, что тульские десантники предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Глушковский район Курской области.

08:21 По данным FT, Россия и Украина и начали переговоры о прекращении ударов по объектам энергетики.

08:13 Telegram-канал Baza пишет, что в столичном аэропорту Шереметьево на 40 минут вводили план «Ковер», в результате чего несколько рейсов задержали.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника: семь над Ростовской областью, пять над Курской, четыре над Смоленской, по три над Орловской и Брянской областями и один над Белгородской.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 980-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.