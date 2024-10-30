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WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала предвыборную гонку между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и ее соперником от республиканцев Дональдом Трампом самой турбулентной за последнее время.

Источник: AP 2024

Ранее Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах в США. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Газета исторически поддерживает демократических кандидатов, редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Харрис. Решение не поддерживать ее было принято владельцем газеты и основателем интернет-гиганта Amazon миллиардером Джеффом Безосом, сообщило само издание, ссылаясь на четыре анонимных источника.

«За неделю до окончания самой турбулентной и напряженной предвыборной кампании за последнее время Харрис выступила на “Эллипсе”, окруженная знаковыми памятниками демократии в Вашингтоне», — пишет газета.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.