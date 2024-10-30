WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время

Ранее Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах в США. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Газета исторически поддерживает демократических кандидатов, редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Харрис. Решение не поддерживать ее было принято владельцем газеты и основателем интернет-гиганта Amazon миллиардером Джеффом Безосом, сообщило само издание, ссылаясь на четыре анонимных источника.