ГПК высказался о строительстве забора на границе с Беларусью со стороны ЕС. Подробности озвучил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, пишет Sputnik.by.
Он отметил, что процесс возведения инженерных заграждений сопредельными странами на границе продолжается. Бычковский отметил, что речь идет про стационарное заграждение — забор высотой, как правило, пяти метров, если говорить про польский участок.
По словам представителя ГПК, на литовском направлении высота забора составляет четыре метра. Он уточнил, что сверху стены оборудованы колючей проволокой, камерами наблюдения для контроля за ситуацией на сопредельной стороне.
— В инженерном плане такими заграждениями оборудованы практически 980 километров границы Евросоюза с Республикой Беларусь, что составляет 75% от всего участка границы с этими странами, — отметил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета.
Также он обратил внимание на то, что представители сопредельных государств сами говорят, что эффективность указанных заграждений составляет всего 60%, что указывает на то, что они не являются эффективным средством охраны границы.
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