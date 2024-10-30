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Референдум по АЭС: о дальнейших шагах рассказали в Минэнерго

Специальная правительственная комиссия займется конкурсантами.

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Глава Минэнерго Казахстана Саткалиев рассказал в кулуарах мажилиса о том, какие шаги будут предприняты касательно будущего АЭС.

Референдум завершен, мнение казахстанцев известно, что теперь? — спросил корреспондент Sputnik Казахстан у Алмасадама Саткалиева.

Он ответил, что будет создана специальная правительственная комиссия, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса. Уже начались предварительные консультации состоялись встречи и визиты в КНР и Южную Корею.

«Уже мы предварительно озвучиваем те направления, по которым хотим получить от наших потенциальных вендоров конкретные ответы. Они простые, то есть стоимость электроэнергии, строительства, гарантии завершения в срок в рамках бюджета. в первую очередь это вопросы безопасности, социальный пакет. Вопросы, связанные с обеспечением финансирования и локализации производства топлива», — сказал Саткалиев.

И в рамках данного диалога правительственная комиссия будет готовить свои предложения для рассмотрения вопроса на совете при президенте.

А решение будет приниматься на основании детального анализа заявок с привлечением консультантов. По финансово-экономическому блоку и по юридическим вопросам. Будет и технический консультант, сопровождающий процессы, отметил глава Минэнерго.

Напомним, 6 октября в Казахстане прошел референдум по строительству АЭС. Большинство казахстанцев высказались за строительство атомной электростанции.

энергетика