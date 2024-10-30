Референдум по АЭС: о дальнейших шагах рассказали в Минэнерго

«Уже мы предварительно озвучиваем те направления, по которым хотим получить от наших потенциальных вендоров конкретные ответы. Они простые, то есть стоимость электроэнергии, строительства, гарантии завершения в срок в рамках бюджета. в первую очередь это вопросы безопасности, социальный пакет. Вопросы, связанные с обеспечением финансирования и локализации производства топлива», — сказал Саткалиев.