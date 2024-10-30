Мажилис поддержал ежегодное изъятие двух триллионов тенге из Нацфонда

«Проект закона разработан на основе положения бюджетного кодекса. Размер гарантированного трансферта определен согласно бюджетным правилам. Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 доллара за баррель в 2025 году и 41−39,4 доллара за баррель в 2026—2027 годах. С учетом этого, размер гарантированного трансферта на 2025−2027 годы определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Принятие законопроекта позволит сбалансировать республиканский бюджет», — отметил глава МНЭ.