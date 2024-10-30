DM: Байден назвал сторонников Трампа мусором

И, по словам Байдена, под «мусором» он имел в виду «ненавистническую риторику», которая лилась из сквера в тот день. Однако республиканцы назвали этот поступок «отвратительной» атакой, а в материале упоминается похожий случай из 2016 года. Тогда бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон тоже пренебрегла сторонниками Трампа, назвав их «ничтожествами».