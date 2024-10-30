DM: Байден назвал сторонников Трампа мусором

Президент США Джо Байден во время митинга вице-президента Камалы Харрис, который состоялся в минувший вторник, назвал сторонников Дональда Трампа «мусором». Об этом пишет издание Daily Mail.
«Единственный мусор, который я вижу, — это его (Трампа) сторонники, его демонизация латиноамериканцев бессовестна и не по-американски. Это полностью противоречит всему, что мы сделали, всему, чем мы были», — произнес Байден.
Харрис планировала провести акцию за неделю до президентских выборов, когда по видеосвязи к ней и 75 тысячам демократов, пришедших поддерживать кандидата в президенты, присоединился Байден.
Как начал оправдываться действующий президент, эта фраза была произнесена после воскресного митинга Дональда Трампа, прошедшего Мэдисон-сквер-гарден. Тогда один из комиков сравнил Пуэрто-Рико с «плавучим островом мусора».
И, по словам Байдена, под «мусором» он имел в виду «ненавистническую риторику», которая лилась из сквера в тот день. Однако республиканцы назвали этот поступок «отвратительной» атакой, а в материале упоминается похожий случай из 2016 года. Тогда бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон тоже пренебрегла сторонниками Трампа, назвав их «ничтожествами».