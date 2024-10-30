Глава Гафурийского района Башкирии ушел в отставку.

Глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов сложил полномочия. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Чиновник отметил, что последние пять лет, а именно столько он руководил районом, были важными и насыщенными. Ведь приходилось сталкиваться с вызовами времени: пандемией коронавируса и специальной военной операцией.
Я благодарен всем, кто взаимодействовал со мной в течении этих лет: руководство республики, районный Совет депутатов, главы поселений, жители, и, безусловно, коллектив администрации. Мы всегда были нацелены на решение главной задачи — обеспечение достойной жизни нашему населению. Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал делать Гафурийский район краше и привлекательнее. Желаю, чтобы район и в дальнейшем стабильно развивался и процветал. Всем здоровья, благополучия, мира и добра", — написал он.
Фанзиль Чингизов окончил Башкирский государственный университет по специальности «История». Трудовую деятельность начал в 1993 году в Кармаскалинском районе заместителем председателя Ассоциации крестьянских хозяйств имени Заки Валиди по коммерции. Работал учителем истории, в 1997—1999 годах — директор средней общеобразовательной школы села Прибельский. В 1999—2009 годах — начальник отдела образования администрации Кармаскалинского района. С 2011 по 2018 год возглавлял Кармаскалинский район, в 2019-м был назначен руководителем Гафурийского района.