Глава Гафурийского района Башкирии ушел в отставку.

Я благодарен всем, кто взаимодействовал со мной в течении этих лет: руководство республики, районный Совет депутатов, главы поселений, жители, и, безусловно, коллектив администрации. Мы всегда были нацелены на решение главной задачи — обеспечение достойной жизни нашему населению. Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал делать Гафурийский район краше и привлекательнее. Желаю, чтобы район и в дальнейшем стабильно развивался и процветал. Всем здоровья, благополучия, мира и добра", — написал он.