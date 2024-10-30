Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Космический центр иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Шахруд, где производятся баллистические ракеты и происходит запуск ракет в рамках иранской космической программы, получил повреждения в результате израильского обстрела на прошлой неделе, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спутниковые снимки.
«Спутниковые снимки высокого разрешения от Planet Labs PBC, полученные и проанализированные Ассошиэйтед Пресс, показали ущерб в Космическом центре Шахруд в Семнане, примерно в 370 километрах к северо-востоку от Тегерана», — говорится в сообщении издания.
Утверждается, что на снимках видны повреждения центрального здания космического центра Шахруд, нескольких соседних зданий и ангара. Вокруг можно было увидеть транспортные средства, на которых, вероятно, прибыли должностные лица, анализирующие ущерб, а у главных ворот было припарковано «больше машин, чем обычно».
«Мы не можем на 100% исключить вероятность того, что это что-то другое, но почти наверняка это здание было повреждено из-за израильской атаки», — приводит агентство слова эксперта по Ирану, научного сотрудника Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца.
Ранее западные СМИ со ссылкой на американских экспертов утверждали, что Израиль во время удара по Ирану якобы атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры КСИР, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.