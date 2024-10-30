Горсовет Новосибирска проголосовал за лишение мандатов депутатов-иноагентов

30 октября на 38-й сессии горсовета депутатов Новосибирска были приняты поправки в устав города, которые позволяют досрочно прекращать полномочия депутатов, признанных иностранными агентами. За принятие поправок проголосовали 37 человек, двое выступили против.
Иноагентами в текущем созыве горсовета признаны два новосибирских депутата: Светлана Каверзина* и Антон Картавин*.
Напомним, в мае вступил в силу закон, который запрещает гражданам России, включённым в реестр иностранных агентов, участвовать в выборах на всех уровнях. Согласно этому закону, в случае признания иноагентом полномочия депутата или сенатора могут быть досрочно прекращены.
*внесены в реестр иностранных агентов.