Соперник Санду заявил о готовности встретиться с Путиным

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте бывший генпрокурор республики, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за сближение с Евросоюзом и ориентацию на Запад. Стояногло выступает за партнерство с Россией и СНГ.